BOWIE

Junior High

Volleyball

Monday, Oct. 17

At Bowie

Bowie 8A d. Jacksboro 25-13, 24-26, 25-18

Record: 7-3, 4-2

Jacksboro d. Bowie 8B 19-25, 25-23, 25-15

Record: 4-3, 3-3

Jacksboro d. Bowie 7A 25-16, 25-12

Record: 1-6, 1-6

Jacksboro d. Bowie 7B 25-13, 25-0

Record: 1-6, 1-6

Lexi Kirkham handles the ball during Monday’s Bowie Junior High School eighth-grade “A” match versus Jacksboro. (News photo by Eric Viccaro)