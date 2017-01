HIGH SCHOOL POWERLIFTING: Bowie Invite results

POWERLIFTING

Bowie Invitational

Jan. 7 Results

At Bowie

GIRLS

Team Standings

1, Little Elm, 43; 2, Bowie, 37; 3, Wichita Falls City View, 35; 4, Bridgeport, 13; 5, Ponder, 10; 6, Alvord, 10; 7, Chico, 9; 8, Electra, 7; 9, Paradise, 5; 10, Gordon, 5; 11, Wichita Falls Hirschi, 1

Weight Class Winners

97, Hailey Nunez, City View, 585 pounds; 105, Madison Chalenburg, City View, 575; 114, Kayla Wampler, City View, 715; 123, Kylie Robinson, Bowie, 690; 132, Carcyn Robertson, 690; 148, Hannah Skinner, Little Elm, 770; 165, Carrington Davis, Bowie, 785; 181, Tatum Posey, Bowie, 820; 198, Cristin Martin, Electra, 790; 220, Brittany Bernhardt, City View, 865; 259, Melissa Monjaraz, Bridgeport, 610; 259-plus, Jessica Redwine, Chico, 755

Other Bowie Results

148, Madison Metzler, third; 165, Olivia Henry, second; Chloe Turlington, fifth

BOYS

Team Standings

1, Wichita Falls City View, 29; 2, Bridgeport, 29; 3, Bowie, 28; 4, Wichita Falls Hirschi, 21; 5, Little Elm, 19; 6, Alvord, 15; 7, Ponder, 12; 8, Paradise, 12; 9, Olney, 10; 10, Electra, 2

Weight Class Winners

114, Cordon Moore, Ponder, 275; 123, Juan Mares, Bowie, 855; 132; Caleb McWhorter, City View, 920; 148, Luis Gonzales, City View, 1,080; 165, Danny Ho, City View, 1,320; 181, Michael Walker, Little Elm, 1,275; 198, Roy Goins, Little Elm, 1,165; 220, Tristan Dennison, Bowie, 1,430; 242, Gonsalo Ibarra, Bridgeport, 1,235; 275, Blake Martin, Alvord, 1,445; SHW, Caleb Jennings, Bridgeport, 1,390

Other Bowie Results

132, Justin Wilson, third; 148, Billy Brown, fourth; Jay Rogers, fifth; 165, Chance Tomlinson, second; 181, Zack Otto, third.

Bowie’s Zack Otto competed in the 181-pound weight class, and he picked up a third-place finish. (News photo by Eric Viccaro)