Bowie, Nocona basketball girls top all-district

District 8-3A awards

Most Valuable Player – Kamryn Cantwell, Sr., Bowie

Offensive Player of the Year – Baylee Thompson, So., Jacksboro

Defensive Player of the Year – Trinity Tisdale, Jr., Jacksboro

Sixth-man of the Year – Chloe Daughtry, Fr., Nocona

Newcomer of the Year – Averee Kleinhans, Fr., Nocona

Coaching Staff of the Year – Jacksboro (Head coach Todd Matlock; Assistants Karen Adkins, Hillary Deffebach, Alex Veitenheimer)

First-team all-district – Aslyn Davis, So., Bowie; Madison Hill, Sr., Bowie; Paytin Bullard, So., Boyd; Maddie Brown, Sr., Henrietta; Ambri Harrigal, Jr., Holliday; Kersten Boyd, Sr., Holliday; Haley Laake, Sr., Jacksboro; Leah Plaster, Jr., Jacksboro; Maddie Mitschke, Jr., Paradise; Kaycee Martin, Jr., Paradise; Emma Meekins, Sr., Nocona; Brooke O’Neal, Jr., Nocona

Second-team all-district – Bailey Grant, Jr., Bowie; Lauren Gill, Sr., Bowie; Hope Howard, So., Bowie; Jules Tullos, Sr., Boyd; Mackenzie Cave, So., City View; Baylee Pierce, Jr., Henrietta; Addie Duncan, Sr., Henrietta; Bree Zellars, Fr., Holliday; Jaymee Yount, Sr., Jacksboro; Jordan Nichols, Jr., Jacksboro; Laramie Hayes, Fr., Nocona; Ashley Womack, Sr., Nocona; Hunter Rogers, Sr., Paradise

Honorable mention – Madison Chandler, Sr., Bowie; Abbi Gamblin, Fr., Bowie; Jayci Logan, Fr., Bowie; Brysen Richie, So., Bowie; Macey McCune, Sr., Boyd; Sydnee Stanley, Sr., Boyd; Abby Hays, Jr., Boyd; Belle Carwile, Jr., City View; O.J. Navarro, Jr., City View; Megan Bennett, Jr., Henrietta; Bailee Lawson, Sr., Holliday; Trystin Fenoglio, So., Nocona; Harley Mayfield, So., Paradise; Hannah Beth Pearson, Sr., Paradise; Christina Tipton, Jr., Paradise