Class 1A schools compete at area

These are corrected results from the Class 1A area track meet at S & S Consolidated High School on April 18. There were incorrect results in the April 21 edition of and we apologize for the error.

Team Results

Varsity Girls

1. Tioga, 161; 2. Saint Jo, 92; 3. Savoy, 81; 4. Bellevue, 48; 5. Forestburg, 43; 6. Slidell, 38; 7. Ector, 34; 8. Prairie Valley, 33; 9. Universal Academy, 23; 10. Midway, 21; 11. Gold-Burg, 8; 12. Dodd City

Varsity Boys

1. Savoy, 136; 2. Tioga, 123; 3. Slidell, 96; 4. Forestburg, 81; 4. Prairie Valley, 81; 6. Saint Jo, 29; 7. Midway, 18; 8. Gold-Burg, 14; 9. Bellevue, 7; 10. Dodd City, 6; 11. Ector, 4; 11. Universal Academy, 4

Individual Results

Running Events

100-M Dash

Varsity Girls

3. Alyssa Hennessey, Saint Jo, 13.05; 4. Sky Embry, Bellevue, 13.32; 5. Cayla Smelser, Forestburg, 13.52; 6. Shelby Roof, Prairie Valley, 13.70

Varsity Boys

2. Bear Osteen, Forestburg, 11.48; 4. Calvin Smith, Forestburg, 12.25; 6. JD Moore, Forestburg, 12.42

200-M Dash

Varsity Girls

5. Freedom Morris, Bellevue, 29.93

Varsity Boys

4. Trevor Vann, Forestburg, 24.66; 6. Hunter Garrett, Saint Jo, 26.27

400-M Dash

Varsity Girls

4. Caitlyn Holley, Saint Jo, 1:11.75

Varsity Boys

2. Harper Roberts, Saint Jo, 56.89; 5. Carson Rowlett, Forestburg, 58.75

800-M Run

Varsity Girls

1. Paityn Holley, Saint Jo, 2:27.36; 5. Sol Martinez, Forestburg, 3:09.60

Varsity Boys

4. Mark Gill, Bellevue, 2:22.65

1,600-M Run

Varsity Boys

2. Julian Rohde, Prairie Valley, 5:26.70

3,200-M Run

Varsity Girls

3. Kaylee Trail, Bellevue, 17:17.61

Varsity Boys

3. Julian Rohde, Prairie Valley, 12:16.95; 6. Mark Gill, Bellevue, 13:33.50

4X100-M Relay

Varsity Girls

3. Prairie Valley (Molly Gilleland, CeCe Mahin, Sydni Messer, Hailey Winkler), 56.77; 4. Bellevue (Zoe Berry, Sky Embry, Cassie Simpson, FreeDom Morris), 57.00

Varsity Boys

3. Forestburg (Bear Osteen, JD Moore, Carson Rowlett, Trevor Vann), 47.06

4X200-M Relay

Varsity Girls

2. Bellevue (Zoe Berry, Sky Embry, Cassie Simpson, FreeDom Morris), 2:04.51; 3. Prairie Valley (Molly Gilleland, CeCe Mahin, Sydni Messer, Hailey Winkler), 2:04.59

Varsity Boys

2. Prairie Valley (Lane Roof, Anthony Roof, Chase Edwards, Kaden Fleming), 1:42.76; 3. Forestburg (JD Moore, Carson Rowlett, Trevor Vann, Zach Bradley), 1:44.55

4X400-M Relay

Varsity Girls

2. Saint Jo (Paityn Holley, Traci Corley, Caitlyn Holley, Hannah Reyling), 5:00.97

Varsity Boys

4. Prairie Valley (Kaden Fleming, Zak Smith, Tyler Reid, Nic Bell), 4:23.11

100-M Hurdles

Varsity Girls

1. Cayla Smelser, Forestburg, 17:27; 2. Emily Haney, Saint Jo, 17.68; 4. Zoe Berry, Bellevue, 19.42

300-M Hurdles

Varsity Girls

2. Emily Haney, Saint Jo, 55:35

Varsity Boys

3. Kaden Fleming, Prairie Valley, 47.76; 4. Calvin Smith, Forestburg, 48.24

Long Jump

Varsity Girls

1. Cayla Smelser, Forestburg, 15-11 1/2; 2. Alyssa Hennessey, Saint Jo, 15-1 3/4; 6. CeCe Mahin, Prairie Valley, 13-8 3/4

Varsity Boys

2. Anthony Roof, Prairie Valley, 18-5 3/4; 3. Blake Allen, Gold-Burg, 18-5 1/2; 6. Eli Jones, Saint Jo, 17-5 1/4

Shot Put

Varsity Girls

1. Alexia Britain, Forestburg, 34-6 1/2; 2. Rachael Vogel, Saint Jo, 29-9; 3. Hannah Reyling, Saint Jo, 28-9 1/2; 4. Kiley Jones, Gold-Burg, 28-4 3/4

Varsity Boys

1. Zach Bradley, Forestburg, 41-5 3/4; 2. Will Hamilton, Gold-Burg, 39-3 3/4; 3. Ethan Wagner, Saint Jo, 35-7 3/4; 5. Jose Gam, Saint Jo, 34-7; 6. James Gaston, Prairie Valley, 33-8 1/2

Discus

Varsity Girls

2. Alexia Britain, Forestburg, 85-1 1/2; 4. Ashley Rainey, Gold-Burg, 76-6; 6. Lacy Huddleston, Forestburg, 69-9

Varsity Boys

1. Bear Osteen, Forestburg, 129-10 3/4; 2. Bannon Osteen, Forestburg, 108-4 1/2; 3. Zach Bradley, Forestburg, 103-8; 4. Jose Gam, Saint Jo, 91-9; 6. Ethan Wagner, Saint Jo, 81-9

Triple Jump

Varsity Girls

3. Hailey Winkler, Prairie Valley, 29-9 1/2; 6. Brooklynn Messer, Prairie Valley, 26-9 3/4

Varsity Boys

6. Mark Gill, Bellevue, 36-10 1/2

High Jump

Varsity Girls

3. FreeDom Morris, Bellevue, 4-4; 5. Kaylee Trail, Bellevue, 3-9

Varsity Boys

1. Chase Edwards, Prairie Valley, 5-10; 6. Mark Gill, Bellevue, 5-8

Pole Vault

Varsity Girls

1. Maddie Ogden, Saint Jo, 7-6; 2. Caitlyn Holley, Saint Jo, 7-6

Varsity Boys

1. Anthony Roof, Prairie Valley, 11-6; 2. Lane Roof, Prairie Valley, 11-0; 3. Hunter Garrett, Saint Jo, 10-0