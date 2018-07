All-Tournament baseball teams announced

Conference 1A

P-Taylor Hunt, Sr., Slocum; C-Damon Gerick, Sr., Fayetteville; 1B-Keagen Grantham, Sr., New Home; 2B-Randy Guess, So., Slocum; 3B-Cole Mau, Jr., Fayetteville; SS-Hunter Pope, Sr., Abbott; OF-Joseph Byrnes, Sr., Slocum; OF-Ben Haney, Jr., Slocum; OF-Braden Rohde, Sr., Fayetteville; UTIL-Jacob Schley, Sr., Fayetteville; Most Valuable Player-Austin Sarraf, Jr., Slocum

Conference 2A

P-Broch Holmes, Jr., Dallardsville Big Sandy; C-Carson Cheaney, Sr., Muenster; 1B-Anthony Parrish, Sr., Dallardsville Big Sandy; 2B-Aaron Thompson, Sr., Dallardsville Big Sandy; 3B-Marino Ramirez, Sr., New Deal; SS-Clay Stevens, Sr., Muenster; OF-Cody Adams, Sr., Dallardsville Big Sandy; OF-Kagen Dangelmayr, Sr., Muenster; OF-Carson Trubenbach, Sr., Muenster; UTIL-Drew Shifflet, Sr., Woden; MVP-Brandon Hendrix, Jr., Dallardsville Big Sandy

Conference 3A

P-Trey Lindsey, Sr., Beckville; C-Ben Bridges, Sr., Beckvile; 1B-Fisher Pitts, Sr., Clifton; 2B-Jackson Phillips, Jr., Clifton; 3B-Seth McAlister, Sr., Georgetown Gateway; SS-Cole Lightfoot, Sr., Brock; OF-Mason Brandenberger, So., Clifton; OF-Ethan Harris, Sr., Beckville; OF-Michael Mize, Sr., Beckville; UTIL-Carter Guinn, Sr., Clifton; MVP-Brandt Harris, Sr., Beckville

Conference 4A

P-Caden Homniok, Jr., Sweeny; C-Austin King, Jr., Argyle; 1B-Jaden Bohlar, Sr., Sweeny; 2B-Preston King, Jr., Argyle; 3B-Cade Merka, So., Argyle; SS-Bobby Goodloe, Sr., Godley; OF-Blake Benavides, Jr., Sweeny; OF-Reese Durand, Sr., Jasper; OF-Alex Gonzales, So., Argyle; UTIL-Chad Ricker, Jr., Argyle; MVP-Bryson Hudgens, Sr., Argyle

Conference 5A

P-Mason Englert, Sr., Forney; C-Brock Webber, Jr., Northwest Eaton; 1B-Daylan Pena, Fr., Corpus Christi Veterans Memorial; 2B-Sean Klein, Sr., Northwest Eaton; 3B-Colby Seltzer, Sr., Northwest Eaton; SS-Ryan Long, Sr., Humble Kingwood Park; OF-Jack Angus, Jr., Northwest Eaton; OF-Ryland Kerby, Sr., Forney; OF-Sean Stephens, Jr., Forney; UTIL-Jonathan Childress, Sr., Forney; MVP-Riley Taylor, Sr., Northwest Eaton

Conference 6A

P-Nicco Cole, Sr., Southlake Carroll; C-Josh Killeen, Sr. San Antonio Reagan; 1B-Nik Millsap, Sr., Southlake Carroll; 2B-Cade Bell, Sr., Southlake Carroll; 3B-Hilton Brown, Sr., San Antonio Reagan; SS-Jorge Figueroa, So., Southlake Carroll; OF-Porter Brown, So., San Antonio Reagan; OF-Cameron Caley, So., Conroe The Woodlands; OF-Scotty Scott, Sr., Cypress Ranch; UTIL-Cal Carver, Sr., San Antonio Reagan; MVP-Kyle Warden, Sr., Southlake Carrol