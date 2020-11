Election results (unofficial until canvassed)

9,861 total ballots cast from 14,072 registered voters for 70.08% turnout

Bowie City Council

Precinct 1

*Laura Hefley – 1,394

Tawni Jones – 529

Precinct 3

Glenda Durham – 907

*Terry Gunter – 1,026

Bowie ISD

Place 7

*David Richey – 3,167

Pamela Barlow – 1,477

Nocona City Council (3 places)

*Bob Ferguson – 712

*Steve Tettleton – 714

*Tracey O’Neal – 671

Randy Duckworth – 499

Montague ISD (4 places)

*Janet Nabours – 147

Wes Kleinhans – 133

*Eddie Fenoglio Jr. – 156

*Jimmy Walker – 134

*Terry Jones – 143

U.S. President (county)

Donald J. Trump – 8,613

Joseph Biden – 1,097

U.S. Senator (county)

John Cornyn – 8,524

MJ Heger – 1,051

U.S.Rep. District 13

Ronny Jackson – 8,586

Gus Trujillo – 979

State Rep. District 68

Drew Springer – 8,589

Patsy Ledbetter – 1,075

*notes winners. All results unofficial until canvassed. Results with 10 of 10 precincts reporting.