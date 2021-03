Remote English as a second language classes are now available via Zoom.

Presented by the Region 9 Education Service Center, those interested in the program may call 940-322-6928 to pre-register. Morning and night classes are available.

Clases de ESL remotas disponibles via Zoom. Region 9 ESC por favor llame al 940-322-6928 para preincribirse. Clases de manana y noches disponibles.