CROSS COUNTRY: Bowie employs ‘pack mentality’

CROSS COUNTRY

District 3A-8 Meet

At Boyd

Monday’s Results

GIRLS

Team Standings

1, Holliday, 29; 2, Paradise, 56; 3, Henrietta, 81; 4, Bowie, 126; 5, Nocona, 126; 6, Boyd, 134; 7, Jacksboro, 168.

Top 10

1, Leah Bullinger, Henrietta, 13:07.3; 2, Michaela Yandell, Holliday, 13:12.7; 3, Audrey Hardin, Holliday, 13:14.6; 4, Emily Longoria, Henrietta, 13:14.7; 5, Marshal Gillit, Holliday, 13:29; 6, Isabelle Carwile, City View, 13:30.3; 7, Kaycee Martin, Paradise, 13:34.5; 8, Alexandria Pye, Paradise, 13:36.6; 9, Katie Ahrens, Holliday, 13:26.7; 10, Chloe Zamzow, Henrietta, 13:42.2.

Bowie

16, Valerie Walker, 13:57.6; 21, Macie McCollum, 14:19.7; 26, Carli Shields, 14:36.6; 31, Sarah Lucy, 14:59.6; 32, Sage Bullock, 15:14.2; 34, Lauren Gill, 15:31.8; 35, Emmy Thomas, 15:35.5.

Nocona

17, Claudia Espinoza, 14:06.7; 22, Yesenia Duarte, 14:22.5; 24, Crystal Duarte, 14:33.4; 25, Rachel Patrick, 14:34.6; 38, Gisel Hernandez, 16:04.8; 46, Veronica Hernandez, 18:13.2.

BOYS

Team Standings

1, Holliday, 26; 2, Boyd, 46; 3, Paradise, 98; 4, Bowie, 101; 5, Nocona 133; 6, City View 163; 7, Jacksboro 169.

Top 10

1, James Sheriff, Holliday, 17:27; 2, Eric Fulton, Holliday, 17:31.2; 3, Connor Richardson, Boyd, 18:02.9; 4, Brady Gonzalez, Holliday, 18:33.7; 5, Gauge Fahlin, Boyd, 18:40.6; 6, Matthew Eisen, Paradise, 18:49.7; 7, Colton Lawson, Boyd, 18:51.5; 8, Kale Hutchins, Holliday, 18:53; 9, Joan Gomez, Nocona, 19:01; 10, Tristan Lemasters, Boyd, 19:07.9.

Bowie

16, Kason Spikes, 19:54.7; 17, Spenser Meekins, 19:56.1; 19, Cody Byler, 19:59.5; 24, Hadley Morgan, 20:46.4; 25, Justin Franklin, 20:46.5; 35, Carson Morris, 22:13.8; 39, Bryson Moore, 23:09.7.

Nocona

9, Joan Gomez, 19:01; 20, Luis Rico, 20:00.6; 33, Landon Langford, 21:44.1; 34, John Womack, 22:03.6; 37 Juan Rico, 22:40.6; 42, Cooper Harris, 24:55.7; 45, Manuel Hernandez, 25:11.6.

Kason Spikes, Cody Byler and Spenser Meekins showed “pack mentality” while running during the boys’ varsity 5,000-meter run. Spikes, Byler and Meekins all placed in the top-20. (News photo by Eric Viccaro)